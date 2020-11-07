 مسؤولة بلجنة الانتخابات الأمريكية: لا يوجد دليل على وقوع تزوير - بوابة الشروق
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مسؤولة بلجنة الانتخابات الأمريكية: لا يوجد دليل على وقوع تزوير

أ ش أ
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:23 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:23 م
أكدت إلين وينتروب العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.
وقالت وينتروب - في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/ - "لا يوجد دليل على وقوع أي نوع من أنواع التزوير أو التصويت بشكل غير شرعي.. في الواقع خبراء الانتخابات غير الحزبيين كانوا متواجدين وراقبوا كيف أديرت هذه الانتخابات.. لقد تلقينا عددا محدودا جدا من الشكاوى، ولم تكن مدعومة بأدلة تثبت وقوع تجاوزات".
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.

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