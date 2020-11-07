سلطان عمان يهنئ بايدن لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي

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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، بمناسبة فوزره بالانتخابات الأمريكية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، أعرب سلطان عمان عن خالص أمنياته لبايدن؛ لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا لفترة رئاسية مقبلة.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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