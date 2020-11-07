رئيس لبنان يطالب أمريكا بالأدلة التي دعتها لفرض عقوبات على باسيل

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، السلطات الأمريكية، بتزويد لبنان بالأدلة والمستندات التي دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على صهره رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل بموجب قانون (ماجنيتسكي).



وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية -في بيان اليوم السبت- أن عون كلف وزير الخارجية شربل وهبه، بإجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق "باسيل".



وأضافت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس وجّه بأن تُسلم هذه الأدلة عقب الحصول عليها، إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات.