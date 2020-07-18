عضو نقابة المهن التمثيلية ينفي وفاة نشوى مصطفى بسبب كورونا: بلاش إشاعات كاذبة

نفى الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد عن وفاة الفنانة نشوى مصطفى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال فهمي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "نشوى مصطفى بخير ومفيش أي حاجة، وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هي نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة.. نشوى زي الفل بإذن الله".

نشوى مصطفى بخير ومافيش اى حاجه وهتقوم بالسلامه ان شاء:الله خلال أيام وبلاش اشاعات كاذبه المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابه المهن التمثيليه وغير هذا كذب من ناس مغرضه نشوى زى الفل باذن الله تم النشر بواسطة ‏‎Ehab Fahmy‎‏ في الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٠

وكشفت الفنانة نشوى مصطفى، مستجدات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة معاناتها من ألم شديد جراء الإصابة.

وقالت مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أمس، إنها علمت بنبأ إصابتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد شعورها بأعراض من يوم الخميس السابق له، بعد أن ظنت أنها تعاني من الإنفلونزا.

وأضافت أنها تناولت مخفضات حرارة، وأن الأمور سارت بشكل طبيعي، موضحة أن الأمر زاد صعوبة حيث شعرت بألم لا يحتمله بشر في الجسم بالكامل وصدرها.

وتابعت: "ولادي جابوا الدكتور البيت، وطلب إشاعة مقطعية، واكتشفنا أنها كورونا، الدكتور كتبلي بروتوكول علاج لكن معمليش أي حاجة، تعبت أكتر، ولادي جابوا دكتور تاني وكتبلي بروتوكول تاني، معمليش حاجة تاني، وابتديت أتعب أكتر وابتدى وشى وشفايفي تزرق ومش قادرة اتنفس".

واستطردت: "ولادي نزلوا يلفوا على مستشفيات كلهم رفضوا، وقالوا مبناخدش كورونا، ابني كلم شكاوى رئاسة الوزراء، وقالهم إن والدتي حالتها صعبة ومصابة بكورونا، وبنتي اتصلت بـ105، وقالتهم أمي بتموت، سألوها عندها كام سنة ورقمها القومي كام، محدش سألهم مهنتها إيه، الاتنين سألونا تحبوا عربية إسعاف ولا تقدروا توصولوها، قولنالهم يفضل إسعاف".

وأضافت: "في نفس الوقت نقيب الممثلين حاول يتواصل معايا بعد ما كتبت البوست أني تعبانة، جيت مستشفى العجوزة، وعاوزة أقول لحضرتك أني مع ناس هنا من أهل الجنة، كل العاملين هنا من أهل الجنة، دول بينجوني من الموت، الناس هنا من أقل عامل لأكبر مسئول بيطمنوني، واكتشفت أن الناس دول بيقعدوا 14 يوم مبيشوفوش بيوتهم، ستات كتير طبيبات وممرضات، مقيمين كأنهم في سجن بقولهم مبتشوفوش ولادكم قالولي لا".

وقالت: "بقى ليا هنا في المستشفى جارات مريضات، كلهم بيدعو من قلوبهم للدكاترة والممرضين، اللي الابتسامة على وشوشهم، إمبارح اتحسنت شوية، والساعة 4 الصبح درجة حرارتي وصلت لـ 39 و9 شُرط، المستشفى اتقلبت ووقفوا علقولي محاليل، مشكلتي أني أهملت بعد ما كورونا هديت شوية وتركت الإجراءات الاحترازية، مكنش هاممني ومكنتش متخيلة أن ألم الكورونا بالصعوبة دي".

وأكدت أنها أصيبت بفيروس كورونا على الرغم من عدم حضورها أية تجمعات، معقبة: "أنا مرحتش مهرجان الجونة، أنا كل اللي روحته السوبر ماركت وسوق الخضار".

وأشارت إلى حرصها على تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في البداية، قبل إهمالها في تطبيقها الفترة الأخيرة، متابعة: "مكنتش في الفترة الأخيرة بلبس كمامة، وكنت بكذب على زوجي وبقول له معايا الكمامة والكحول في الشنطة".

وطالبت نشوى الجمهور بعدم الاستهانة بالفيروس، وعدم الخروج في الفترة القادمة إلا للضرورة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، كما وجهت الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالقطاع الطبي بشكل عام.