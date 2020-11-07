البرلمان الإثيوبي يصوت لإقامة إدارة انتقالية في منطقة تيجراي المضطربة

صوت المجلس الأعلى بالبرلمان الإثيوبي، اليوم السبت، لإنشاء إدارة انتقالية في منطقة تيجراي.

ويمهد التصويت من جانب المجلس الاتحادي لإقالة قيادة منطقة تيجراي وسط تنامي العنف، ويسمح لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بالتدخل المباشر في شئون المنطقة.

وتأتي الخطوة عقب استعادة الجيش الإثيوبي السيطرة الكاملة على دنشا وهي إحدى مناطق تجدد العنف في بداية الصراع. وقال آبي أحمد أمس الجمعة إن الجيش كان قد صد بنجاح جهود أحد الأحزاب السياسية المتمردة يقوم بانتفاضة.

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيجراي على السياسة الإثيوبية منذ فترة طويلة، لكن منذ تولي آبي أحمد المنصب عام 2018، كان على خلاف مع النخب في تيجراي، وطرد العديد منهم من الحكومة.