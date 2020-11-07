تقرير: جهاز الخدمة السرية سيتولي إخراج ترامب من البيت الأبيض حال تمسكه بالسلطة

"نيوزويك": رفض الرئيس الجمهوري مغادرة منصبه سيكون سيناريو غير مسبوق في التاريخ الأمريكي

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الجمعة، أن جهاز الخدمة السرية (المكلف بتأمين الرؤساء الأمريكيين سواء الحاليين والسابقين) سيتولي إخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض حال هزيمته في الانتخابات الرئاسية ورفضه المغادرة بعد انتهاء ولايته الرسمية في 20 يناير المقبل.

وقالت المجلة نقلا عن مصادر حكومية أن في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن جهاز الخدمة السرية (التابع لوزرة الأمن الداخلي)هو الذي سيخرج ترامب من البيت الأبيض في حال رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية".

وتشير المجلة إلي أنه وفقا للتعديل الـ20 للدستور الأمريكي فإن ترامب أو أي رئيس آخر يفقد ولايته في 20 يناير ظهراً، وأوضحت المجلة أنه "إذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحارس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، عليه أن يطرده".

ولفتت المجلة إلي أن هناك العديد من السيناريوهات الافتراضية لما قد يحصل في المستقبل خصوصا في وقت يتصارع فيه الطرفان لكسب المقعد الرئاسي.

وأضافت أنه "رغم أن ترامب لديه طريق ضيّق للفوز في المجمع الانتخابي، إلا أنه لم يقل أو يشير أبداً إلى أنه سيواصل احتلال البيت الأبيض بعد استنفاد أي طعون قانونية".

ونوهت المجلة إلي أن "هذا ما يحدث عندما لا يقف الرئيس الحالي ويمرر العصا إلى خليفته"، مشددةً على أنه "لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة، ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في يناير المقبل، ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة".

من جهته، قال مالكولم نانس، المسؤول السابق في المخابرات البحرية الأمريكية ومكافحة الإرهاب، أن "عملية انتقال السلطة مؤتمتة. ستحدث سواء كان ترامب مشاركاً راغباً أم لا، وإذا قال إنه لن يغادر البيت الأبيض فعلياً، فسوف يخرجونه بأنفسهم".

واعتبرت مجلة "نيوزويك"، أن رفض مغادرة البيت الأبيض سيكون سيناريو غير مسبوق. فمن بين 44 رئيس سبقوا ترامب، تنازل 35 منهم عن السلطة طواعية إمّا بسبب انتهاء فترة ولايتهم أو خسارتهم الانتخابات أو اختيارهم لعدم الترشح مرة أخرى، بينما توفى 8 رؤساء، واستقال رئيس واحد.

من جانبها، ذكرت الجمعية التاريخية للبيت الأبيض أنه لم يرفض أي رئيس ترك منصبه أو إخلاء البيت الأبيض في سياق التاريخ الأمريكي"، مؤكدة أنه "لا يوجد سبيل لترامب لإطالة أمد إدارته".

وأضافت أنه "لا يوجد نص دستوري لتمديد فترة الرئاسة. إذا لم يتمّ اختيار رئيس بحلول 20 يناير 2021، فسيبدأ التسلسل القانوني للخلافة، مما يعني أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي حالياً، هي من ستتولى الرئاسة مؤقتا".

ولم تستبعد المجلة الأمريكية أن تتحول المظاهرات الشعبية في جميع أنحاء البلاد إلى أعمال عنف، في ظل حالة عدم اليقين التي يسيطر على بلد مضطرب بالفعل ويواجه فيروس كورونا".