قال مستشار سابق للسيناتور الراحل، جون ماكين، إن فوز نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن المحتمل في ولاية أريزونا من المرجح أن يكون بمثابة الضربة الجمهورية الأخيرة ضد خصمه، الرئيس دونالد ترامب.

وقال مايك مورفي مستشار ماكين السابق، "إذا فاز بايدن بولاية جراند كانيون، فسيكون ذلك انتصارًا كبيرًا بعد وفاته للسيناتور الجمهوري السابق، وسيكون فوز بايدن هو المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بأريزونا منذ عام 1996".

وأضاف مورفي الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الذي عمل كمستشار لماكين خلال مجلس الشيوخ عام 2000: "كان الكثير من الديمقراطيين يبحثون عن ضربة قاضية سريعة؛ حيث كان بايدن يأخذ الولاية الحمراء بعيدًا، ولا سيما فلوريدا"، موضحا أنه إذا انقلبت أريزونا لصالح بايدن، فإن الضربة الأخيرة "قد تكون انتقام جون ماكين".

- ما بعد وفاة ماكين

توفي ماكين بسرطان المخ في عام 2018، تاركًا وراءه زوجته سيندي ماكين، التي انضمت إلى الفريق الانتقالي لحملة بايدن في سبتمبر.

علق مورفي بعد وقت قصير من إعلان وكالة أسوشيتد برس فوز بايدن بأريزونا، مما مهد الطريق لنائب الرئيس السابق لتأمين 11 صوتًا انتخابيًا للولاية، ولا يزال مسؤولو الانتخابات يعدون الأصوات المعلقة في الولاية.

- علاقة عدائية بين ترامب وماكين

تعود العلاقة المثيرة للجدل بين ترامب وماكين إلى عدة سنوات، حيث ظهر الجزء الأكبر من العداء خلال الانتخابات الرئاسية الأولية لترامب.

واقترح المرشح الرئاسي آنذاك في يوليو 2015 أن ماكين، الذي كان أسير حرب سابق في فيتنام، لم يكن بطلاً لأن ترامب فضل الجنود الذين لم يتم أسرهم، وقد أدلى بتصريحات مماثلة حول الخدمة العسكرية لماكين قبل 15 عامًا، وسأل في مقابلة مع شبكة سي بي إس" عام 2000 عما إذا كان "القبض عليك يجعلك بطلاً؟" ليرد: "لا أعرف.. لست متأكدًا".

في يونيو 2015 سعى ماكين إلى النأي بنفسه عن التعليقات التي أدلى بها ترامب خلال الجزء الأول من الحملة التي تشير إلى أن بعض المهاجرين غير الشرعيين "مغتصبون" ومهربون مخدرات.

وقال السناتور السابق في عام 2015: "أنا لا أتفق مع تعليقاته حول المكسيكيين"، وصعد ترامب بعد شهر واحد من خطابه لينتقد ماكين في تجمع انتخابي في أريزونا في يوليو، بزعم أنه "ضعيف" و"غير كفء".

وأعلن ماكين في أبريل 2016 أنه لن يحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ذلك الشهر بينما يستعد ترامب لقبول ترشيح حزبه؛ حيث قال عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية أريزونا في حفل لجمع التبرعات في مايو 2016 إن ترامب كان يضر بالعلامة التجارية للجمهوريين مع الناخبين من أصل إسباني في الولاية.

ودافع ماكين عن ترامب في أكتوبر بعد أن تلقى منتقدوه تعليقات أدلى بها المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك بشأن قدامى المحاربين العسكريين، كما عكس السناتور السابق مساره بعد ذلك بوقت قصير وسحب الدعم بعد ظهور تسجيل عام 2005 يمكن فيه سماع ترامب وهو يقول أشياء تحط من قدر النساء.

وقال ماكين في بيان صدر في أكتوبر 2016 إن تعليقات ترامب على الشريط الصوتي جعلت "من المستحيل الاستمرار في تقديم حتى الدعم المشروط لرئاسته".

كما انتقد ترامب، ماكين في عام 2018 لتصويته ضد مشروع قانون بقيادة الجمهوريين في عام 2017 لإلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"؛ إذ اتخذ ماكين القرار بعد أقل من أسبوع من إعلانه عن تشخيص إصابته بالسرطان.

لم تتوقف هجمات الرئيس على ماكين وعائلته بعد وفاة السيناتور السابق في أغسطس 2018، وقال ترامب: "أيدته بناءً على طلبه وأعطيته نوع الجنازة التي يريدها، والتي كان علي أن أوافق عليها كرئيس"، وذلك خلال خطاب ألقاه في مارس 2019، في إشارة إلى جنازة ماكين التي لم يحضرها الرئيس؛ حيث لم تتم دعوته، قائلا: "أنا لا أهتم بهذا".