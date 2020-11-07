مركز روسي يرجح بدء التطعيم الجماعي ضد كورونا في موسكو خلال أسبوعين

قال مدير مركز (غاماليه) الروسي للأبحاث الفيروسية ألكسندر غينتسبورغ، إن التطعيم الجماعي بلقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا لسكان موسكو وضواحيها من المحتمل أن يبدأ خلال أسبوعين.

وأضاف مدير المركز الروسي، الذي طور أول لقاح مضاد لكورونا مسجل في العالم- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- "أعتقد أنه يمكننا أن نأمل بأن ينطلق خلال الأسبوعين القادمين في موسكو والمنطقة المحيطة بها ما يعرف بالتطعيم الجماعي".

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع 457 ألف حالة من أصل مليون و733 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 أكتوبر الماضي، أن حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس من المتوقع أن تبدأ أواخر العام الجاري.