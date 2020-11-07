«ديلي ميل»: ترامب كان يمارس الجولف وقت إعلان فوز بايدن

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" أنه في الوقت الذى توالى فيه إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كان منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس رياضة الجولف.

وكانت ممارسة ترامب في لعب الجولف أثناء وجوده في منصبه مصدرًا للجدل المستمر، لاسيما لأنه انتقد بشكل متكرر سلفه، باراك أوباما، بشأن عدد المرات التي لعب فيها الجولف.

في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن ترامب ليس لديه خطط فورية لدعوة بايدن إلى اجتماع في المكتب البيضاوي، وهو تقليد يتم بين الرئيسين المنتهية ولايته والرئيس المنتخب.

يشار إلي أن بايدن استطاع حسم السباق الانتخابي لصالحه بأصوات ولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي (20 صوتا) لترتفع حصيلة الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي إلي 284 صوت مقابل 214 لترامب. علما بأن المرشح الفائز يحتاج إلي 270 صوت في المجمع الانتخابي.