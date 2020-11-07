عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد قيام بعض المواطنين في نيويورك بتنظيم حفل وداع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأظهر الفيديو قيام المشاركين في هذا الحفل بالتصفيق والغناء، معربين عن سعادتهم بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي تشير إلى تفوق المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

