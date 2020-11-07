انهيار جزئي بمنزل قديم بسبب الأمطار وإنقاذ زوجين في الإسكندرية

انهارَ، سقف منزل قديم يحمل رقم 42 كائن في شارع الجنينة، منطقة اللبان، التابعة لحي الجمرك، وسط الإسكندرية، تقطنه أسرة مكونة من "زوجين"؛ بسبب تساقط الأمطار بغزارة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت شرطة الإسكندرية، أخطارًا، من غرفة عمليات حي الجمرك، حول بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع الانهيار، وبانتقال الشرطة، رفقة مسئولي الحي، جرى إنقاذ "الزوجين" قاطني العقار.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم السبت، تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة حالة العقار، ووضع الحواجز الحديدية في محيطه، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة اللبان، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.