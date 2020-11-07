«الوطنية للانتخابات» تنتهى من تسليم جميع الأوراق والمهمات للقضاة.. و«التنمية المحلية»: غرفة عمليات على مدى يومين للتأكد من انتظام العملية الانتخابية





تنطلق اليوم السبت عملية التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة، هى: «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء» بعد أن جرى الانتهاء من استعدادها للانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات المرحلة الثانية على المقاعد المخصصة لانتخابات النظام الفردى نحو 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، وفى نظام القوائم الانتخابية يتنافس 284 مرشحا فى دائرتين هما الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وجرى تخصيص 100 مقعد لها، وتضم الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وتم تخصيص 42 مقعدا لها.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابت على مدى اليومين السابقين من تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى 9 آلاف 468 لجنة فرعية فى المرحلة الثانية جميع الأوراق والمهامات المتعلقة بالتصويت كاستمارات الانتخاب ونماذج محاضر فتح اللجان وغلقها ومحاضر الفرز والأقفال البلاستيكية الخاصة بقفل صنادق الاقتراع، فضلا عن حقيبة تحتوى على المستلزمات اللازمة؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبيبة وقفازات يدوية وكحول.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وجميع التجهيزات الفنية والدعم اللوجيستى لإتمام عملية التصويت، مبينا أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها.

وأشار إبراهيم إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التى حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن الهيئة خصصت خطا ساخنا رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، مطالبا المصريين بالمشاركة فى الانتخابات.

وفى السياق ذاته، تنظم وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، وعلى مدى يومين، غرفة عمليات يترأسها وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية المقرر لها محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء».

وقال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، فى بيان، أمس: إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتتابع على مدى الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم.

وأشار إلى إقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد فى مديريات الخدمات فى المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وطالب بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الثانية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدا على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم.

وفى الشرقية، انتهت الأجهزة التنفيذية بالشرقية من تجهيز اللجان الانتخابية وغرف إقامة القضاة والمشرفين على انتخابات مجلس النواب، ضمن أعمال المرحلة الثانية للانتخاباتا، والتى تنطلق غدا السبت، وتستمر حتى التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد.

ويتنافس فى دوائر الشرقية الثمانية، 245 مرشحا على المقاعد الفردية للفوز بـ21 مقعدا، بالإضافة إلى قائمتى «من أجل مصر ــ أبناء مصر»، والتى تتنافس على 21 مقعدا عن قطاع شرق الدلتا.

وفى جنوب سيناء، أعلنت المحافظة حالة الطوارئ والاستنفار الأمنى القصوى، استعدادا لانطلاق ماراثون الانتخابات، وكثفت قوات الأمن من الشرطة والجيش الثالث الميدانى من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية، إضافة إلى بوابات الكترونية، وفرض طوق أمنى فى محيط جميع اللجان .

ولفت المحافظ خالد فودة، أمس، إلى انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الناخبين، وتأمين اللجان من الداخل والخارج، كما جرى تأمين المحافظة بالكامل، ولم تقتصر عمليات التأمين على اللجان فقط، مطالبا المواطنين بالمشاركة الإيجابية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.