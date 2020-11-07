انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين في 13 محافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الأول من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي جرت في 13 محافظة، أمام 9468 لجنة فرعية، حيث جاء الغلق بعد إدلاء آخر ناخب داخل حرم المقر الانتخابي بصوته، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقام القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية بتحرير محضر الغلق، وتسجيل أكواد الاقفال البلاستيكية على صناديق الاقتراع، والتأكد من عملية غلق باب مقر اللجنة الفرعية، تمهيدا لاستكمال التصويت غدا في ثاني أيام تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية.

وبدأت اللجان والمقار الانتخابية أعمالها في استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا، واستمرت حتى التاسعة مساءً وتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا؛ حيث تستمر عملية تصويت المصريين بالخارج يومين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2020، وفق إجراءات احترازية في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث جرى تعقيم مقار واللجان الانتخابية وتخصيص خط ساخن رقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أى شكاوى تتعلق بها.