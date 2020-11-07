إجراءات قانونية ضد 2209 سائقين لعدم ارتدائهم الكمامة

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية ضد 2209 سائقين نقل جماعي؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.