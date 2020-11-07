بايدن يقترب من الفوز في الانتخابات الأمريكية مع اتساع تقدمه في جورجيا

اقترب المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، من تحقيق النصر اليوم السبت، مع اتساع تقدمه في ولاية جورجيا التي تشكل ساحة معركة، وما زالت عمليات فرز الأصوات جارية في عدة ولايات أخرى.

واتسع تقدم بايدن على الرئيس دونالد ترامب إلى 7248 صوتا صباح اليوم السبت، ارتفاعا من 4430 قبل ساعات قليلة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام بما في ذلك شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن سلطات الانتخابات الأمريكية.

بهامش ضيق، فمن شبه المؤكد أن يتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا، على الرغم من أن الزخم يشير إلى أن إعادة فرز الأصوات من المحتمل أن تؤكد تقدم بايدن.

وإذا تم حسم نتيجة جورجيا لبايدن واحتفظ بتصدره في أريزونا، فسيكون لديه ما يكفي من الأصوات لاجتياز حاجزالـ270 صوتا الحاسم في المجمع الانتخابي وتولي الرئاسة.

ولاتزال النتائج متقاربة في العديد من الولايات، حيث يتم حساب الأصوات المهمة عبر البريد.

في ولاية بنسلفانيا، حصل الديمقراطي بايدن على 28833 صوتًا أكثر من ترامب. في نيفادا، زاد تقدم بايدن إلى 22657 صوتا بينما انخفض تقدمه قليلاً إلى 29861 صوتا في أريزونا.

وفي حال فوز بايدن بجورجيا أو أريزونا، فإنه سيحتاج إلى ولاية واحدة أخرى فقط لتأمين ما يكفي من الأصوات للفوز بالبيت الأبيض، في حين أن الفوز في ولاية بنسلفانيا سيقوده مباشرة إلى الرئاسة.

أدلى ترامب بادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن التصويت تم تزويره. قال العديد من مسؤولي الانتخابات، بمن فيهم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، بصراحة أنه لا يوجد تزوير واسع النطاق.