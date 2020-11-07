إجراءات صحية مشددة للناخبين في لجان الزاوية الحمراء والشرابية

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بدأ منذ قليل، فتح اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، في دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وينظم الأمن دخول المواطنين إلى اللجان، مع إجراءات صحية مشددة، تبدأ بقياس الحرارة قبل دخول اللجان.

وتخوض الدائرة الثالثة، ومقرها قسم الزاوية الحمراء ومكوناتها الإدارية أقسام (الزاوية الحمراء - الشرابية) وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 15 مرشحا.

وتلاحظ وجود عدد من الملصقات الدعائية واللافتات التي تخص عدد من المرشحين ولا سيما القوائم في الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية.