 تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 حالة - بوابة الشروق
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تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 حالة

د ب أ
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:58 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:58 ص

 انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 حالة اليوم السبت للمرة الأولى في أربعة أيام حيث قدمت السلطات الصحية خطة معدلة للتباعد الاجتماعي.

وأكدت كوريا الجنوبية تسجيل 89 حالة إصابة بفيروس (كوفيد -19)، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 27284 حالة، وفقا لوكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا. وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 477، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية .

وظل عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس أكثر من 100 إصابة من يوم الأربعاء وحتى أمس الجمعة.

ومن بين الـ89 إصابة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم السبت، كانت هناك 72 إصابة محلية، وكانت الإصابات المتبقية لحالات وافدة.

وبعد تسجيل الإصابات الوافدة الجديدة اليوم والبالغ عددها 17، يرتفع عدد الحالات الوافدة التي تم تسجيلها في كوريا الجنوبية إلى 3907 حالات.

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