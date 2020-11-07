انتخابات النواب: إقبال كبير للناخبين وسط إجراءات مشددة بجنوب سيناء

شهدت اللجان الانتخابية بمدن محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إقبالاً كبيرًا من قبل الناخبين والناخبات، للمشاركة في أول أيام العملية الانتخابية لمجلس النواب.



ولوحظ توافد كبير من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على اللجان لإدلاء أصواتهم، وقام رجال الشرطة بمساعدتهم.



وجرى إقامة مظلات لانتظار الناخبين وحمايتهم من أشعة الشمس، وكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



واستقبلت اللجان المواطنين وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام من قبل الناخبين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.



ويبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على دائرتين انتخابيتين، الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ، وتضم مكوناتها الإدارية أقسام: أول شرم الشيخ، ثاني شرم الشيخ، دهب ونوبيع، سانت كاترين، طابا، ومخصص لها مقعد واحد، بالمثل.



والدائرة الثانية، ومقرها قسم طور سيناء، وتضم أقسام: الطور - رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس، ومخصص لها مقعدًا، ويوجد 2 لجنة عامة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقار انتخابي، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و19 لجنة في الدائرة الثانية.