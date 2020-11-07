 الصحفيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب - بوابة الشروق
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الصحفيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد فتحي
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 7:47 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 7:47 ص

أعلنت نقابة الصحفيين، تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية أعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر ومحمد يحيي يوسف.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم أن ذلك يأتى لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقررة بداخل مصر يومي السبت والأحد 7 و8 من شهر نوفمبر الحالي، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.

وأضافت نقابة الصحفيين أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومي الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وأوضحت أن أرقام الغرفة التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة:
( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)
ومن الجهاز الإدارى بالنقابة:
(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)

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