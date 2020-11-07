سواريز يجيب: هل يقنع ميسي بالانضمام لأتلتيكو مدريد؟

تحدث لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، عن علاقته بزميله المقرب ليونيل ميسي قائد برشلونة بعد رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة «أس» الإسبانية: "نواصل الحديث كثيرا لكننا نتحدث عن الحياة بشكل عام وما يحدث يوميا، لدينا علاقة جيدة ولا نتحدث فقط عن كرة القدم، نحاول دعم بعضنا البعض في القضايا الشخصية والعاطفية".

سواريز أبدى رأيه في بداية ميسي الغير جيدة مع برشلونة هذا الموسم: " ميسي يبلغ من العمر 33 عامًا ويعرف كيف يتعامل مع كل موقف، أراه بنفس الحماس والاستمتاع، وهذا أمر مهم، على الرغم من أن الكرة أحيانًا لا تريد الدخول فإنه يستمر في المحاولة وهذا يفسر الكثير عن شخصية ميسي".

وعن إمكانية إقناعه لميسي بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد أضاف المهاجم الأوروجوياني: "ميسي ناضج بما يكفي لاتخاذ القرارات التي يتعين عليه اتخاذها، لن أسأله أبدًا عن أي شيء بل على العكس سأدافع دائمًا عن القرارات التي يتخذها ليكون سعيدًا".

ويحظى لويس سواريز ببداية رائعة مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف خلال 8 مواجهات خاضها مع الفريق بجميع المسابقات.

سواريز غادر برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفة الماضية، بعدما خرج من حسابات رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق.

ويعد سواريز ثالث هداف في تاريخ برشلونة، بعد تسجيل 195 هدفًا وقدم 113 تمريرة حاسمة، في 238 مباراة، خلال 6 مواسم قضاها مع البلوجرانا.