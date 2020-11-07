«تويتر» يضع إشارة تحذيرية على تغريدة تعلن فوز بايدن

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وضع موقع "تويتر" إشارة تحذيرية على تغريدة لكاتب وناشط أمريكي معارض للرئيس دونالد ترامب، تحدث فيها عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

ووصف الكاتب سكوت دووركين، أحد مؤسسي "التحالف الديمقراطي" المعارض لترامب جو بايدن وكامالا هاريس، بأنهما "الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخب".

ووضع "تويتر" على التغريدة إشارة، قالت إن "المصادر الرسمية قد تكون لم تحدد بعد الفائز في السباق الرئاسي عند نشر هذه التغريدة".

يذكر أن جو بايدن يتقدم على ترامب في الانتخابات الأمريكية، بينما يستمر فرز الأصوات في عدة ولايات ستحسم نتائج الانتخابات.