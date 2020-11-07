«أريزونا» الأمريكية: عمليات الفرز بالولاية ستمتد حتى الأسبوع المقبل

قالت وزيرة خارجية ولاية (أريزونا) الأمريكية كاتي هوبز، إنه لايزال هناك ما يقرب من ٢٥٠ ألفا إلى ٢٧٠ ألف بطاقة اقتراع لم يتم فرزها بعد في الولاية، مشيرة إلى أن عمليات الفرز ستمتد حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت هوبز- في تصريح خاص لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه من بين هذه البطاقات يوجد ١٣٧ ألفا في مقاطعة (ماريكوبا) لم يتم فرزها بعد، إلا أنه عقب إعلان المزيد من النتائج الليلة فإن هذا العدد سينخفض إلى ١٠٠ ألف بطاقة اقتراع.

يشار إلى أن ولاية (أريزونا) لها ١١ مقعدا في المجمع الانتخابي.

وقد صوت الأمريكيون يوم الثلاثاء الماضي في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.