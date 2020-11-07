محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتبي الخدمات البريدية محرم بك ثان وبشاير الخير

افتتح محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، بحضور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مكتب الخدمات البريدية محرم بك ثان الذي تم تحديثه وتوسعته وأصبح مكتب خدمات مزود بكافة أجهزة التحول الرقمي.

عقب ذلك، افتتح المحافظ والوزير مكتب الخدمات البريدية بشاير الخير بمنطقة غيط العنب، والذي يعد مشروعا جديدا تم إنشاؤه حديثا بأحد المشروعات القومية التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بإنشاء مكاتب خدمات للمواطنين بها، وتم إدخال أحدث الخدمات الرقمية والأحوال المدنية بمكتب بشاير الخير ليصبح من أحدث مكاتب البريد المتطورة بالمحافظة.

يأتي افتتاح المكاتب فى إطار الخطة الاستراتيجية للتطوير، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للمعايير الدولية، وإيمانا بأن المواطن المصرى محور اهتمام الدولة، ليحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر، حيث تم تحويل عدد كبير من مكاتب البريد لمراكز خدمات بريدية متكاملة تعمل بكفاءة عالية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتيسير وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين.