الرئاسة الأفغانية تدين مقتل 3 أشخاص في انفجار وقع صباح اليوم بالعاصمة كابول

أدانت الرئاسة الأفغانية ودبلوماسيون أجانب في العاصمة كابول، الانفجار الذي وقع صباح اليوم السبت في العاصمة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم صحفي سابق.

ووصف رئيس البلاد أشرف غاني -في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية- الهجوم بـ"العمل الإرهابي"، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الهيئات المعنية بفتح تحقيق في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إليه وتداعياته ومعاقبة مرتكبيه.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله عن حزنه الشديد إزاء مقتل الصحفي المعروف، الذي يدعى ياما سياواش، واثنين آخرين، مقدمًا تعازيه لأسرته وللإعلام الحر، مؤكدا أنه "لا أحد بإمكانه تكميم أفواه وسائل الإعلام من خلال الإرهاب والتصفية الجسدية للصحفيين".

وأدانت السفارة الكندية في كابول الهجوم -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"- وشددت على أن سلامة الصحفيين وحرية الصحافة أمران مهمان لإرساء السلام والديمقراطية.

بدوره، قدم السفير الصيني لدى كابول التعازي في الضحايا، معلنا عزمه مواصلة العمل لإرساء السلام في أفغانستان.