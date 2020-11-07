 مقتل 15 من المليشيات إثر تجدد المواجهات مع الجيش اليمني في تعز - بوابة الشروق
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مقتل 15 من المليشيات إثر تجدد المواجهات مع الجيش اليمني في تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 7:12 م

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل 15 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بعد تجدد المواجهات في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

وقال قائد عسكري - في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - إن المواجهات اندلعت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت الميليشيا الوصول إليها، مضيفا أن المواجهات جاءت بعد قصف مدفعي عنيف شنته الميليشيا الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.

وأشار إلى استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المدنيين، وكان آخرها تفجير منزل مواطن في محلة القضاة قرية العارضة مديرية مقبنة.


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