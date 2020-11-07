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بالفيديو.. احتفالات في العاصمة واشنطن بعد إعلان فوز بايدن

أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 10:16 م

عرضت فضائية «الحرة»، مساء السبت، فيديو يرصد جانبا من احتفالات العاصمة واشنطن، بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

وشارك في الاحتفالات آلاف الأمريكيين المؤيدين للديمقراطية؛ يجوبون شوارع العاصمة، وذلك وسط أجواء موسيقية.

https://twitter.com/alhurranews/status/1325134539627376641

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا

 

 

 

 

 

 

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