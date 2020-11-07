حددت المخرجة نيفين شلبى يوم السبت المقبل، موعدا لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل" بعد أن كان يحمل اسم "سوء الرجالة"، وتوقف تصوير الفيلم بسبب إصابة احد الفنانين بفيروس كورونا، واستمر التوقف للانشغال بمهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم انطلق تصويره منذ فترة تحت اسم "سوء الرجالة" حتى تغير اسمه، وانتهى صناعه من تصوير معظم أحداثه ويتبقى أسبوع على الانتهاء منه، حيث تم وضع خطة لعرضه فى المهرجانات السينمائية بعد الانتهاء من تصويره وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائية.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة، في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.

فيلم "النهارده يوم جميل" بطولة زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومن إخراج نيفين شلبي.