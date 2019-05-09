أحمد سعد ونجوم أوبرا الإسكندرية فى رابع ليالي مهرجان الموسيقى العربية

أقامت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الجمعة، رابع ليالي مهرجان الموسيقى العربية ٢٩، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك فى الحفل الفنان أحمد سعد، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ونجوم الفرقة وائل أبوالفتوح والسيد وهب الله وآلاء أيوب وأيمن مصطفى وشروق شريف ومحمد متولى وعازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور.

تضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أغانى التراث، إلى جانب مجموعة من أغانى "سعد" الخاصة منها (يا مصر مين يقدر عليكى) و(على حسب وداد) و(سألت نفسى) و(العشم) و(لأجل النبى) و(اهوه ده اللى صار).

كما قدم نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية مجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها (دارى العيون) و(يا عينى على الصبر) و(كنت ناسى) و(حبك نار) و(أوقاتى بتحلو) و(يا خلى القلب) والمقطوعة الموسيقية (حب ايه).

تجدر الإشارة إلى أن الدورة ٢٩ لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم ٢٩ حفلا غنائيا يحييها ٩٣ فنانا من ٥ دول عربية هى (مصر- لبنان-الأردن- العراق- تونس)، وتستمر لمدة ١٠ أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.