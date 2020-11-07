لجان مصر القديمة تستقبل الناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

شهدت لجان منطقة مصر القديمة وعمرو بن العاص وعزبة أبو سيفين والمنيل إقبالا ملحوظًا مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وانعكس تقليص عدد تمثيل مقاعد الدائرة في مجلس النواب إلى مقعد واحد وضم مناطق جغرافية أخرى محيطة لمصر القديمة، على المشهد الانتخابي؛ حيث يحرص أنصار المرشحين على خوض معركة قوية من أجل الفوز بالمقعد الوحيد، وهو ما دفع الحملات الانتخابية إلى بدء الجولات والحشد المبكر من الثامنة صباحا.

ويدفع حزب مستقبل وطن بمرشحين اثنين على مقعد الدائرة أحدهم عضو مجلس نواب حالي، بينما يدفع حزب حماة وطن بأحد مرشحيه في الدائرة، بالإضافة إلى خوض نائب الدائرة الحالي الانتخابات فردي مستقل، فضلا عن 6 مرشحين مستقلين آخرين.

وتواصل وزارة الداخلية تأمين اللجان ونشر الحواجز المرورية وتنظيم العملية الانتخابية منذ السابعة صباحا، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوزيع كمامات على أفراد أعضاء لجان صناديق الاقتراع.