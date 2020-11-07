تواجد أمني مكثف أمام لجان دار السلام والبساتين

فتحت لجان دار السلام والبساتين، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين في التاسعة وعشر دقائق، للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وشهد محيط مجمع دار السلام تواجدا أمنيا مكثفا من قبل رجال الأمن لتنظيم عملية دخول الناخبين، للتأكيد على ارتداء الكمامات على الناخبين، وسط اقبال ضعيف من قبل الناخبين على مقار اللجان الانتخابية بالدائرة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية.