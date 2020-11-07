إغلاق لجان المطرية وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الصناديق

أغلقت لجان المطرية أبوابها في تمام التاسعة مساء اليوم الأول للانتخابات وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة لحفظ وتأمين صناديق الاقتراع لحين انتهاء تصويت الناخبين في اليوم الثاني وفرز الاصوات .

وشهدت مدرسة العقاد بميدان المطرية حضور مكثف من قبل الناخبين قبل إغلاق اللجان بساعتين وسط حرص الناخبين علي ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا .

واشتعلت المنافسة بدائرة المطرية، مع بداية اليوم الأول لتصويت الناخبين لاختيار نائبين من بين 27 مرشحًا يتنافسون على مقعدين، من بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، هما النائبان علي الدمرداش، ووائل الطحان، و3 مرشحين هم طارق عبدالمحسن حلوة، عن حزب الوفد الجديد، ومحمد فتحي غنيم، عن حزب المحافظين، ومهندس نجم، عن حزب حماة الوطن، إلى جانب 22 مرشحًا مستقلًا، من بينهم سيدتان.