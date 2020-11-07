نقابة عمالية تتوصل إلى اتفاق مع شركة الطيران السويسرية لخفض التكاليف

قالت شركة الطيران السويسرية يوم الجمعة، إنها توصلت إلى اتفاق مع نقابة تمثل أطقم الضيافة لديها يوم الجمعة بشأن خفض التكاليف في محاولة للاستمرار في عملها بعد الانخفاض الحاد في أعداد الركاب وسط أزمة فيروس كورونا.

ولا تزال الصفقة بين شركة الطيران السويسرية الدولية ونقابة "كابرز" بحاجة إلى موافقة أعضاء النقابة.

وتم الاتفاق على أن تكون جميع المقترحات محددة زمنيا، مما يعني أنه سيتم التخلص منها تدريجيا بحلول نهاية عام 2023 على أبعد تقدير، ثم ستتم العودة لتنفيذ اتفاقية العمل الحالية.

ولأن الأزمة الراهنة تركت للشركة عدد من العمال أكثر مما تحتاج إليه، فإن الصفقة تتضمن تدابير مثل خيارات التقاعد المبكر والعمل بدوام جزئي. وستساعد الصفقة في خفض التكاليف بنحو 10 في المئة.

وأظهر تقرير تم نشره يوم الخميس أن شركة الطيران تتوقع شطب حوالي 1000 وظيفة في العامين المقبلين.