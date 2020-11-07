أمل سليمان أول مأذونة في مصر والوطن العربي تُدلي بصوتها في انتخابات النواب بالشرقية

أدلت أمل سليمان، أول مأذونة في مصر والوطن العربي، منذ قليل، بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدينة القنايات، مشيرةً إلى أن المشاركة في الانتخابات والنزول للمشاركة واجب وطني.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 245 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، بالإضافة إلى قائمتين عن قطاع شرق الدلتا، وهي قوائم: من أجل مصر - أبناء مصر، تتنافس على 21 مقعدًا بنظام القائمة.

وتضم الشرقية 8 دوائر انتخابية، بإجمالي 21 مقعدًا على النظام الفردي، وذلك على النحو التالي:

الدائرة الأولى، مقرها قسم شرطة أول الزقازيق، وتضم مركز وقسمي أول وثانٍ الزقازيق وقسم القنايات، لها 4 مقاعد، يتنافس بها 60 مرشحًا.

الدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة بلبيس، وتضم مركز بلبيس وقسمي أول وثانٍ العاشر من رمضان، لها 3 مقاعد، يتنافس بها 34 مرشحًا.

الدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، وتضم مركزي منيا القمح ومشتول السوق، لها 3 مقاعد، يتنافس بها 43 مرشحًا.

الدائرة الرابعة، مقرها مركز شرطة أبو كبير، وتضم مركزي أبو كبير وهيها، ولها مقعدين، يتنافس بها 14 مرشحًا.

الدائرة الخامسة، مقرها مركز شرطة ديرب نجم، وتضم مركزي ديرب نجم والإبراهمية، ولها مقعدين، يتنافس بها 19 مرشحًا.

الدائرة السادسة، مقرها مركز شرطة فاقوس، وتضم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، لها 3 مقاعد، يتنافس بها 38 مرشحًا.

الدائرة السابعة، مقرها مركز شرطة أبو حماد، وتضم مركز أبو حماد وقسم القُرين، ولها مقعدين، يتنافس بها 18 مرشحًا.

الدائرة الثامنة، مقرها مركز شرطة الحسينية، وتضمن مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة، ولها مقعدين، يتنافس بها 19 مرشحًا.