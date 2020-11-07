بنسلفانيا تعيد بايدن إلي البيت الأبيض رئيسا

قبل أربع سنوات أصبح دونالد ترامب أول مرشح جمهوري يفوز بأصوات ولاية بنسلفانيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1988، لكن الولاية الصناعية التى تحمل أهمية اجتماعية واقتصادية لم تلبث أن عادت إلي أحضان الديمقراطيين لتحسم الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحهم جو بايدن، بعد سباق محموم وعمليات فرز للأصوات استمرت 4 أيام.

وبأصوات الولاية في المجمع الانتخابي (20 صوتا) ارتفعت حصيلة الأصوات التى نالها بايدن نائب الرئيس الأسبق بارك أوباما، في المجمع الانتخابي إلي 284 صوت مقابل 214 لترامب، ليعود بايدن إلي البيت الأبيض ليصبح الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تميل المناطق الريفية في الولاية إلى تأييد الجمهوريين بقوة أما الحواضر المدنية وضواحيها فشهدت ميلا متناميا نحو الديمقراطيين. وكان ترامب تقدم في البداية، لكن بايدن ضيق الفجوة بينهما، فبعد أن كان ترامب يتقدم بنحو نصف مليون صوت قلل الفارق ليصبح 23 ألف صوت فقط، ثم قلب بايدن الطاولة على ترامب لينتزع أصوات الولاية بفارق 34 ألف و485 صوت.

وتشير النتائج التي أوردتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلي أن بايدن فاز بأصوات 3 مليون و345 ألف و906 ناخب في الولاية بنسبة 49.7%، بينما حصل ترامب علي 3 مليون و311 ألف و448 صوت بنسبة 49.2%.

وجاءت صحوة بايدن مدفوعة بالأصوات القادمة عبر التصويت في البريد من منطقة فيلادلفيا، الأمر الذى اثار حفيظة ترامب ودفعه للتشكيك بنزاهة الأصوات في فيلادلفيا.

وكتب ترامب في تغريدة علي حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقتبسة من الصحفي بشبكة فوكس بيزنس، ستيوارت فارنى ، قائلا إن: "فيلادلفيا لديها تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات".