حكومة أمريكا تصادر عملات بيتكوين بقيمة مليار دولار من سوق الإنترنت المظلمة طريق الحرير

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها صادرت محتويات محفظة رقمية تحتوي على ما يقرب من مليار دولار من عملة البيتكوين الرقمية الافتراضية، في إطار قضية مصادرة مدنية استهدفت سوق الإنترنت المظلمة المعروفة باسم "طريق الحرير".

وقالت الحكومة الأمريكية إنها استعادت ما يقرب من 70 ألف بيتكوين بمساعدة متسلل مجهول، تعرف هويته لها، ولكن يشار إليه ببساطة باسم "الشخص س" في وثائق المحكمة.

وكان مجتمع البيتكوين قد أصيب بالصدمة، الأسبوع الماضي، عندما أفرغ شخص مجهول محفظة رقمية تحتوي على ما يقرب من مليار دولار من عملة البيتكوين- يُعتقد أنها عائدات من سوق الأدوية المظلمة على شبكة الإنترنت المظلمة المعروفة باسم "طريق الحرير".

وزعمت تقارير أن "الشخص س" اخترق نظام مدفوعات سوق "طريق الحرير" في وقت ما في 2012 أو 2013. وتقول الحكومة الأمريكية إن مؤسس "طريق الحرير"، روس أولبريشت، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن المؤبد المزدوجة بالإضافة إلى 40 عامًا لدوره في الموقع، "هدد (الشخص س) لإعادة العملة المشفرة"، لكن المتسلل المجهول رفض. وفي 3 نوفمبر الماضي، وافق (الشخص س) على مصادرة البيتكوين للحكومة الأمريكية وساعد في تحويل تلك الأموال. وليس من الواضح ما إذا كان (الشخص س) قد تم اعتقاله أو كيف تم التعاون معه.

واحتفل المدعي العام الأمريكي ديفيد ل. أندرسون بالعملية باعتبارها نجاحًا كبيرًا للحكومة، وقال - في بيان -: "كان (طريق الحرير) أشهر سوق إجرامي على الإنترنت في عصره".. مشيرا إلى أن "مليار دولار من هذه العائدات الإجرامية في حوزة الولايات المتحدة الآن".

وأشارت "العدل" الأمريكية إلى أن (طريق الحرير) كان "السوق الإجرامي الأكثر تطوراً واتساعاً" على الإنترنت، حيث كان يعمل بين عامي 2011 و2013 قبل أن يوقفه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتقدر الحكومة الأمريكية أن الموقع أنتج حوالي 600 ألف بيتكوين في العمولات خلال هذه الفترة.

وتم الاستيلاء على حوالي 175 ألفا منها عندما تم القبض على أولبريشت وإغلاق الموقع في أكتوبر 2013.