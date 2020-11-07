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محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات البرلمانية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 11:19 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 11:19 ص

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت صباح اليوم، بحضور جميع وكلاء الوزراء والتنفيذين.

وشدد "رحمي"، على ضرورة توفير جميع سبل الراحة، وتذليل أي عقبات أمام الناخبين، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم اللجان أولًا بأول، مشيرًا إلى تواجد كراسي متحركة لكبار السن.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و 155 معهدًا أزهريًا، و23 مركزًا شبابًا، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين، وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالنزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، في 1159 لجنة، داخل 661 مقرًا انتخابيًا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفًا و 331 ناخبًا وناخبة.


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