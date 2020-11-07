 ترامب يغادر البيت الأبيض ويصل إلى ناديه للجولف في فرجينيا - بوابة الشروق
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ترامب يغادر البيت الأبيض ويصل إلى ناديه للجولف في فرجينيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 6:27 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 6:27 م

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للجولف في فرجينيا مع تواصل عد الأصوات الانتخابية، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا

 


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