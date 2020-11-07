كشف نجم المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي محمد النني، عن استعداده وتركيزه الكامل لمواجهة الغد أمام أستون فيلا بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكان النني رجل مباراة فريقه السابقة أمام مانشستر يونايتد في معقل الأخير "أولد ترافورد"، حيث قدم مردودًا ممتازًا دفاعًا وهجومًا ونال إشادة مدربه وزملائه وكل الصحف البريطانية ومواقع الإحصائيات المتخصصة في هذا المجال.

ونشر النني صورة له من تدريبات الجانرز على حسابه الخاص، وكتب عليها "كل تركيزي منصب على لقاء الغد"، في إشارة لجاهزيته وتركيزه الكامل لمباراة أستون فيلا بالدوري الممتاز مساء غدًا الأحد.

Fully focus for tomorrow 👀 ⚽️ pic.twitter.com/YMsRpkASzH — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 7, 2020

يذكر أن النني أحد المستدعين لقائمة المنتخب الوطني لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تم اختياره مع باقي نجومنا المحترفة بالخارج من قبل حسام البدري مدرب الفراعنة.