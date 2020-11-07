فتحي: بيراميدز عرض على الأهلي 25 مليون جنيه قبل «رحيلي المجاني»

كشف أحمد فتحي، لاعب الأهلي وصول عرض من بيراميدز للقلعة الحمراء للحصول على خدماته قبل انطلاق الموسم الماضي مقابل 25 مليون جنيه.

وقال فتحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر :"جاء لي عرضا من بيراميدز في وقت سابق قبل لقاء السوبر الذي فزنا فيه على الزمالك 3-2 في بداية الموسم مقابل 25 مليون جنيه".

وأضاف :"جلس معي سيد عبد الحفيظ وسألني هل سترحل؟ قلت له سأصلي استخارة أولا، عدت له وقلت لن أرحل وأمامنا لقاء كأس السوبر الهام ضد الزمالك وقررت الاستمرار، ووعدني عبد الحفيظ بالاجتماع في يناير لتجديد العقد".

وتابع :"لم يفاوضني أي شخص من النادي في شهر يناير كما كان الوعد، ولكننا تحدثنا في شهر مارس ووعدني عبد الحفيظ بالاجتماع بعد مواجهتي صنداونز واجتمعنا في شهر أبريل".

وواصل :"وفي المفاوضات لم نتوصل لاتفاق وقررت الرحيل بعد دراسة كل العروض المقدمة لي، ولو كان قُدر لي البقاء كنت سأبقى ولكن قُدر لي الرحيل".

وأتم أحمد فتحي قائلًا :"لقد جاء لي الكثير من العروض وبقيت في الأهلي، ولم يحدث وأن طلب مني الأهلي البقاء بناء على رغبة من المدرب بيتسو موسيماني، وأقول إن النادي كان يعاملني جيدا للغاية بعد قرار رحيلي بنهاية تعاقدي".