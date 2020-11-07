إستونيا تعلن عن تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا

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أعلنت إستونيا اليوم الجمعة، عن تسجيل رقم قياسي بلغ 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان معظمها في العاصمة تالين والمناطق المحيطة بها.

وكانت الزيادة اليومية القياسية السابقة في البلاد هي 208 حالات.

وقال مسؤول الصحة البارز أولار لانو لإذاعة محلية، إن مستويات العدوى ارتفعت في جميع أنحاء البلاد.

وأوصى لانو بإلغاء جميع الفعاليات العامة حتى إشعار آخر.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كيك، إن الحكومة ستناقش يوم الثلاثاء المقبل تطبيق إجراءات وقيود جديدة لوقف انتشار الفيروس.

وحتى الآن، سجلت إستونيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليون نسمة 5705 حالات إصابة بالفيروس و73 وفاة.

ومع وجود احتمالات بزيادة أعداد الحالات ، فإن إستونيا لديها واحدة من أقل معدلات الإصابة في أوروبا، وفقا لهيئة الصحة الأوروبية ( إي.سي.دي .سي).