جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية، فوز المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في السباق الانتخابي، بعدما نجح في الحصول على 284 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي.

وتمكن بايدن من حسم السباق لصالحه بفوزه بولاية بنسلفانيا التى تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي ، ليرتفع إجمالي الأصوات التى حصل عليها في المجمع من 264 إلي 284 صوت، بينما حصل ترامب علي 214 صوت، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية.

ومازالت عمليات فرز الأصوات في ولايات نيفادا ونورث كارولاينا وألاسكا تتواصل، إلا أنها لن تغير من مجري النتيجة، نظرا لان المرشح الفائز يحتاج إلي الحصول على 270 صوت في المجمع الانتخابي.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أكد الخميس الماضى، أنه سيكون الفائز بالانتخابات الرئاسية إلا إذا "سرقها" منه الديمقراطيون بواسطة "أصوات غير شرعية"، في اتهام لم يقدم أي دليل عليه.