طالبة في بومباي تبتكر زجاجة مياه مرطبة للحيوانات الأليفة

قامت ديا شيث؛ الطالبة في مدرسة باتيل الدولية في مومباي، بتصميم زجاجة ماء مرطبة للحيوانات الأليفة مانعة للتسرب؛ حيث تحتوي على فلتر كربون لإزالة أي روائح وشوائب.

ربما راودتها هذه الفكرة حينما واجهت مشكلة أثناء خروج كلبها للتنزه بالحديقة أو في رحلات طويلة،؛ حيث كان يشعر بالعطش الشديد ولذا لم تستطع اصطحابه إلى أي مكان بعيد أو حتى للعب معه في الهواء الطلق لفترة طويلة، وفقا لموقع "يور ستوري".

وهكذا جاءتها فكرة بإنشاء زجاجة مياه مرطبة للحيوانات الأليفة؛ إذ تقول ديث البالغة من العمر 13 عامًا إنها ابتكرت زجاجة مياه مرطبة فريدة للحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب؛ حيث يمكنها تخزين للطعام بالإضافة إلى الماء، حتى تتمكن من حملها أثناء التنقل.

وتشير ديث إلى أن أبرز ما يميز هذه الزجاجة أنها تمنع تسرب المواد الغذائية، كما أنها مزودة بفلتر مصنوع من الكربون لإزالة أي روائح وشوائب، والذي يجعل من السهل السفر مع حيوانك الأليف إلى أي مكان.

ومع ذلك كان التحدي الأكبر لها هو العثور على شركة تصنيع، حيث انتقلت لى العديد من الأماكن في مومباي، وبعد بحث طويل وجدت مصنعًا في هيواندي كان جاهزًا لصبغ القالب لها.

وتضيف الطالبة أن هدفها الأكبر الآن هو الحصول على براءة اختراع لتصميمها حتى يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص.

شعرت بسعادة بالغة حينما أحب العملاء ميزة الأكواب ذات الفم العريض التي تجعل من السهل على الحيوانات الأليفة الشرب منها ونظام منع التسرب المزود بقفل، هكذا قالت ديث.

وتتابع أنها بدأت جهودها التسويقية من خلال الحديث مع مدربة كلبها التي أحبت الفكرة وعرضت المساعدة من خللال توزيع منتجاتها على المنظمات غير الحكومية.

وتقول ديث أن جاءت أكبر لحظة فخر لها عندما صادفت روزينا؛ محررة مجلة "دوجز آند مور"، التي أذهلت بمنتجها وعرضته في المجلة حتى يحقق الاستفادة لأكبر عدد من الحيوانات الأليفة.