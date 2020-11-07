حبس 4 متهمين بالتسبب في مصرع صديقهم بعد تعاطي المخدرات بالإسكندرية

قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتسبب في مصرع صديقهم، عقب تعاطيهم المواد المخدرة إثر انتهائهم من التنقيب عن الآثار بالاشتراك معه، داخل مزرعة ملك أحدهم، كائنه في نطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار، محافظة البحيرة.

وطلبت النيابة، بإشراف المحامي العام لنيابة المنتزه الكلية، والمستشار أشرف المغربي، إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية للجثة التي تم تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وتمكنت مباحث الإسكندرية، من ضبط المتهمين، عقب تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول ملقى أمام قطعة أرض وملفوف بقطعة قماش.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه، عاطل، "له معلومات جنائية"، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين، مقيمين في محافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهم، أقر 3 منهم بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع المجني عليه، في مزرعة ملك أحدهم، وعقب الانتهاء من أعمال الحفر، تعاطوا المواد المخدرة، مما أدى لإصابة المجني عليه بحالة إعياء شديدة.

وأضافوا أنهم وعلى أثر ذلك قاموا بلفه بقطعة قماش واستعانوا بالمتهم الرابع، لنقله باستخدام سيارته الأجرة "ميكروباص" لإحدى المستشفيات لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة، فتخلصوا من جثته بإلقائها بمحل العثور عليها خشية افتضاح أمرهم.

وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتحفظ عليها، وتحرير محضر إداري، وجار العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.