إصابة رئيس موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد

أكد مسئولان اثنان لشبكة (سي إن إن) الأمريكية إصابة رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الشبكة بأن ميدوز كان قد سافر برفقة الرئيس دونالد ترامب يومي الأحد والاثنين الماضيين، وحضر أيضا حفلا أقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي الذي انطلق فيه السباق الرئاسي وكان على اتصال مباشر بأفراد من عائلة ترامب.

وكان البيت الأبيض قد دعا أيضا عددا من موظفيه لحضور الحفل، مما جعلهم عرضة لحمل العدوى ونشرها، الأمر الذي يثير قلق المسئولين في البيت الأبيض، وفقا لما قاله أحد المستشارين.

من جانبها، قالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض أليسا فرح "هناك التزام بإجراء كشف درجة الحرارة وكافة الإجراءات الوقائية"، موضحة أنه تم إلغاء فاعلية كان من المفترض أن تتم في برج ترامب بسبب القيود المفروضة على التجمعات الداخلية.