 مؤمن زكريا يدلي بصوته في انتخابات النواب في مصر الجديدة - بوابة الشروق
السبت 7 نوفمبر 2020 1:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

مؤمن زكريا يدلي بصوته في انتخابات النواب في مصر الجديدة

علي كمال
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 1:00 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 1:00 م

أدلى الكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بصوته اليوم السبت، في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب في لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى فى 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة فى دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك