تويتر يضع تحذيرا على 16 تغريدة لترامب منذ غلق باب الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

وضع موقع التدوينات المصغرة "تويتر" علامة تحذير على أكثر من ثلث تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ إغلاق مراكز الاقتراع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، أن موقع "تويتر" وضع تحذيرا على 16 تغريدة لترامب من أصل 43 تغريدة، أي ما يمثل 37 % من تغريداته، لأن محتواها محل خلاف وربما يكون مضللا، كان أخرها تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكك فيها بنتائج ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

وكتب ترامب في التغريدة: "تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، ما يغير النتائج تماما وبسهولة في ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى. على صعيد منفصل، مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني".

ويشكك ترامب وأعضاء حملته الإنتخابية في نتائج الإنتخابات الرئاسية، ويتهمون الحزب الديمقراطي بمحاولة "سرقة" الانتخابات من دون تقديم أدلة على ذلك.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، والمرشح الجمهوري جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثمان سنوات.

جدير بالذكر أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.