الأعلى للإعلام: مجلس النواب الجديد سيكون علامة فارقة في الحياة البرلمانية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مجلس النواب الجديد سيكون علامة فارقة في الحياة البرلمانية، لوجود مجموعة من الشباب ستقوم بتجديد الحياة البرلمانية.

جاء ذلك عقب إدلاء جبر بصوته، اليوم السبت، في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلجنته الانتخابية بإحدى مدارس القاهرة الجديدة.

وأضاف جبر أن شباب مجلس النواب القادم قادر على تقديم صورة حضارية رائعة عن نائب البرلمان، الذي يتسلح بالعلم والخبرة والدراسة والقدرة على التعامل مع مشاكل المجتمع وتقديم مقترحات الحلول لها.

وأكد أن مصر تقدم للعالم صورة إيجابية عن الاستقرار، ففي الوقت الذي تغلق فيه أوروبا أبوابها بسبب فيروس كورونا المستجد، أصرت مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، موضحا أن السنوات القادمة ستشهد تنقية للتشريعات والقوانين لتواكب الإصلاحات الكبيرة التي تشهدها البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحافظ على الدولة المصرية وتدعم مسيرتها إلى المستقبل بخطى ثابتة.

وأشاد جبر بنزاهة الانتخابات والحرص الكامل على أن تكون معبرة عن إرادة الجماهير، وانتهاء ما كان يتردد بشأن التزييف والتزوير إلى الأبد، داعيا الناخبين إلى التمسك بحقهم الدستوري واختيار من يمثلهم في السنوات القادمة، خصوصاً الشباب والمرأة الذين حصلوا على حقوق مستحقة لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية؛ مما يصلح معه إطلاق اسم "برلمان الشباب" على مجلس النواب القادم.