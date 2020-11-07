عون: نأمل أن تعود العلاقات اللبنانية الأمريكية إلى التوازن في عهد بايدن

هنأ الرئيس اللبناني ميشيل عون، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أشارت إلى أن عون أرسل برقية إلى جو بايدن، مهنئًا إياه بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن يعود في عهد بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية - الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين.

الرئيس عون ابرق الى الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية، معربا عن امله في ان يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الاميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والاميركي الصديقين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 7, 2020

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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