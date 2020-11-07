عبدالعال: انتخابات النواب تتم في أجواء ديمقراطية ونزيهة

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دعا رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب؛ دعماً للتجربة البرلمانية، قائلا: "إن الانتخاب حق وواجب دستوري، يجب عدم التنازل عنه".

وأضاف عبدالعال، عقب الإدلاء بصوته في لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر اليوم: "كل ناخب عليه تقييم الأداء بدائرته ومحاسبة النائب الحالي، وإما أن يجدد الثقة به أو يمنحها لآخر جديد".

وأكد عبدالعال أن الانتخابات تجرى في جو ديمقراطي، وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة وتوفير الكواشف الحرارية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الإجراءات الاحترازية مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق في أمان وسلام.

وأشار إلى أن العلاقة بين الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) والنواب تقوم على التعاون والتنسيق، مضيفا: الغرفة الثانية عامل مساعد للنواب في صياغة التشريعات والضوابط المنصوص عليها في الدستور.