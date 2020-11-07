محافظ القاهرة: انتظام سير انتخابات النواب في جميع اللجان

طمأن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين على انتظام سير العملية الانتخابية، في جميع اللجان على مستوى المحافظة.

وقال عبد العال، في تصريحات لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح السبت، إنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لإجراء انتخابات مجلس النواب، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع الدول، إثر تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه هناك تشديد في جميع اللجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير جميع المستلزمات الطبية بها سواء كانت بوابات تعقيم أو كمامات أو غيرها، مشيرًا إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الناخبين داخل اللجان.

وأشاد بما وصفه بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وتواجدهم قبل حتى فتح اللجان الانتخابية.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء غدًا الأحد.